Una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà martedì 30 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 30 dicembre

Nella puntata di martedì 30 dicembre, Romulo convoca la servitù per riferire della partenza di Curro, che va a Lujan e incontra Ramona che si offre di ospitarlo, e racconta alla donna che ha intenzione di continuare a indagare sulla morte di Jana.

Il sergente Burdina informa Alonso che Cruz rischia la pena di morte e gli consiglia di cercare un bravo avvocato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE