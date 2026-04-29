Carmen Asecas (Catalina Lujan) e Amparo Pinero (Martina Lujan) in una scena de La Promessa.

Scopriamo cosa succederà giovedì 30 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 30 aprile

Nella puntata di giovedì 30 aprile, il titolo nobiliare offerto da Lisandro sconcerta Adriano e Catalina a tal punto che non sanno come reagire. Leocadia è finalmente riuscita a espellere Angela da La Promessa per consentirle di riprendere gli studi a Zurigo.

Quello che Leocadia non aveva previsto è che Angela ha un suo piano.

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