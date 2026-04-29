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Forbidden Fruit

SERIE TV29 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 30 aprile

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 30 aprile su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 3
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 30 aprile dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 30 aprile

Ender si scontra con Kaya. La donna rifiuta l'idea che Sahika continui ad influenzare la vita del figlio. Kaya reagisce al confronto con decisione, mettendo in evidenza le tensioni della coppia.

Nel frattempo, Nadir propone ad Halit di acquistare parte delle sue quote.

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