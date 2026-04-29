Nella nuova puntata di giovedì 30 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Bahar fa una confessione ad Arif.
Bahar confessa ad Arif quanto desidererebbe che lui tornasse all’università.
Durante lo scambio dei regali, Ceyda scopre che Raif le ha donato un anello di fidanzamento.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.