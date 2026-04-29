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La forza di una donna

SERIE TV29 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 30 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda giovedì 30 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena di La forza di una donna
Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena di La forza di una donna

Nella nuova puntata di giovedì 30 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Bahar fa una confessione ad Arif.

La forza di una donna 3: cosa succede il 30 aprile

Bahar confessa ad Arif quanto desidererebbe che lui tornasse all’università.

Durante lo scambio dei regali, Ceyda scopre che Raif le ha donato un anello di fidanzamento.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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