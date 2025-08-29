Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di sabato 30 agosto, affiora un legame inaspettato tra il passato di Marcelo e quello di Vera.

La Promessa, le anticipazioni del 30 agosto

Jana continua a non dare notizie di sé e la disperazione di Manuel cresce sempre di più, anche se questo non impedisce a Cruz di intromettersi per parlare male della ragazza. Catalina è ancora molto provata, ma sarà Martina a incoraggiarla a distrarsi un po'. Sarà nei giardini che si imbatteranno in un intruso inaspettato.

Inaspettato è anche il legame tra il passato di Marcelo e quello di Vera. La cameriera sarà travolta dai dubbi su cosa fare nei confronti di suo padre. Petra, da sempre ostile a Pia, ora troverà un nuovo pretesto per attaccarla sulla sua relazione con Ricardo. La governante è intenzionata a distruggere il loro legame.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE