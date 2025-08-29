Sarabanda, Marco Briano vince 126mila euro

Serata da ricordare per Marco Briano, che si è imposto come protagonista assoluto dell’ultima puntata di Sarabanda. Il giovane savonese ha centrato il titolo dell’ultima canzone in gara, superando così lo sfidante e portando a casa un premio da 126mila euro.

La vittoria è la prima per questa edizione del programma condotto da Enrico Papi, che finora non aveva visto alcun concorrente riuscire a intascare il montepremi.

Il campione Marco Briano con Enrico Papi durante la vittoria a Sarabanda

Briano, 26 anni, unisce alla professione di revisore contabile condominiale una forte passione per la musica. In passato ha studiato pianoforte e canto, esperienze che gli hanno permesso di affinare un talento naturale per il riconoscimento delle note. Ma non solo: il campione è anche un appassionato di scacchi, con un livello agonistico riconosciuto a livello nazionale.

Nel corso delle puntate è stato ribattezzato "Scacco Matto" dal conduttore, un nomignolo che racchiude sia la sua abilità di stratega in studio sia la passione per la disciplina che lo accompagna da anni. Tra i suoi desideri c’è quello di viaggiare attraverso l’Europa in camper, seguendo tappa per tappa il Tour de France.

