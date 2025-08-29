Mediaset Infinity logo
Sarabanda
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Sarabanda
Vittoria
29 agosto 2025

Sarabanda, Marco Briano vince 126mila euro

Marco Briano trionfa a Sarabanda conquistando 126mila euro. Il campione savonese, ribattezzato "Scacco Matto", è il primo vincitore di questa edizione

Condividi:

Serata da ricordare per Marco Briano, che si è imposto come protagonista assoluto dell’ultima puntata di Sarabanda. Il giovane savonese ha centrato il titolo dell’ultima canzone in gara, superando così lo sfidante e portando a casa un premio da 126mila euro.

La vittoria è la prima per questa edizione del programma condotto da Enrico Papi, che finora non aveva visto alcun concorrente riuscire a intascare il montepremi.

Il campione Marco Briano con Enrico Papi durante la vittoria a Sarabanda
Il campione Marco Briano con Enrico Papi durante la vittoria a Sarabanda

Briano, 26 anni, unisce alla professione di revisore contabile condominiale una forte passione per la musica. In passato ha studiato pianoforte e canto, esperienze che gli hanno permesso di affinare un talento naturale per il riconoscimento delle note. Ma non solo: il campione è anche un appassionato di scacchi, con un livello agonistico riconosciuto a livello nazionale.

Nel corso delle puntate è stato ribattezzato "Scacco Matto" dal conduttore, un nomignolo che racchiude sia la sua abilità di stratega in studio sia la passione per la disciplina che lo accompagna da anni. Tra i suoi desideri c’è quello di viaggiare attraverso l’Europa in camper, seguendo tappa per tappa il Tour de France.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La forza di una donna, il riassunto della settimana dal 25 al 29 agosto

SERIE TV

La forza di una donna, il riassunto della settimana dal 25 al 29 agosto

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

La forza di una donna, la puntata del 29 agosto

SERIE TV

La forza di una donna, la puntata del 29 agosto

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 25 al 29 agosto

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 25 al 29 agosto

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Venezia 82, giorno 3: la prima volta di Julia Roberts fa discutere

entertainment

Venezia 82, giorno 3: la prima volta di Julia Roberts fa discutere

L’attrice, protagonista del nuovo film di Luca Guadagnino, è la regina incontrastata della terza giornata di Mostra del Cinema

L’attrice, protagonista del nuovo film di Luca Guadagnino, è la regina incontrastata della terza giornata di Mostra del Cinema

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity