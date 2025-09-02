Mediaset Infinity logo
La promessa
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La promessa
ANTICIPAZIONI
02 settembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 3 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 3 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:
Sara Molina (María) e Daniel Schröder (Padre Samuel) in una scena de La promessa
Sara Molina (María) e Daniel Schröder (Padre Samuel) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di mercoledì 3 settembre, Vera e Marcelo intendono andare alla Guardia Civile a denunciare il Duca de Carril, ma Lope e Teresa riescono a fermarli.

La Promessa, le anticipazioni del 3 settembre

Pelayo confessa a Catalina il piano di Cruz che lo aveva incaricato di sedurla e di portarla via dalla tenuta ma che poi lui si era innamorato di Catalina. Inoltre le dice che non se la sente di essere il padre del bambino. Catalina si arrabbia e gli dice che non vuole più vederlo. Poi parla con Martina e sviene.

Maria dice a Manuel che Cruz e Ros non hanno aiutato Jana e che l'obiettivo di Cruz era di spingere Jana ad andarsene.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Venezia 2025, settima giornata: Marc by Sofia, il documentario che incanta la Laguna

Entertainment

Venezia 2025, settima giornata: Marc by Sofia, il documentario che incanta la Laguna

Sofia Coppola e Marc Jacobs conquistano. Moda, amicizia e un debutto da applausi

Sofia Coppola e Marc Jacobs conquistano. Moda, amicizia e un debutto da applausi

La forza di una donna, la puntata del 2 settembre

SERIE TV

La forza di una donna, la puntata del 2 settembre

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 3 settembre

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 3 settembre

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 3 settembre su Canale 5

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 3 settembre su Canale 5

Chloe Malle, chi è la nuova erede di Anna Wintour

fashion

Chloe Malle, chi è la nuova erede di Anna Wintour

La 39enne giornalista newyorkese succederà ad Anna Wintour come Head of Editorial Content di Vogue Us: un passaggio di testimone storico

La 39enne giornalista newyorkese succederà ad Anna Wintour come Head of Editorial Content di Vogue Us: un passaggio di testimone storico

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity