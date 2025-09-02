Sara Molina (María) e Daniel Schröder (Padre Samuel) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di mercoledì 3 settembre, Vera e Marcelo intendono andare alla Guardia Civile a denunciare il Duca de Carril, ma Lope e Teresa riescono a fermarli.

La Promessa, le anticipazioni del 3 settembre

Pelayo confessa a Catalina il piano di Cruz che lo aveva incaricato di sedurla e di portarla via dalla tenuta ma che poi lui si era innamorato di Catalina. Inoltre le dice che non se la sente di essere il padre del bambino. Catalina si arrabbia e gli dice che non vuole più vederlo. Poi parla con Martina e sviene.

Maria dice a Manuel che Cruz e Ros non hanno aiutato Jana e che l'obiettivo di Cruz era di spingere Jana ad andarsene.

