La Promessa, le anticipazioni del 29 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 29 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà lunedì 29 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 29 settembre, la luna di miele di Jana e Manuel, segnata inizialmente dalla sfortuna, cambia direzione dopo l'incontro con un uomo anziano e cordiale, ma avvolto nel mistero.
