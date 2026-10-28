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ANTICIPAZIONI28 ottobre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 29 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 29 ottobre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà giovedì 29 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 29 ottobre

Enora (Sara Font) in una scena de La Promessa
Enora (Sara Font) in una scena de La Promessa

Nella puntata di giovedì 29 ottobre, Enora spiega a Manuel la sua idea di permettere la fabbricazione del motore ad altre aziende, concedendolo in licenza visto che non hanno un contratto di esclusiva che li lega a don Luis.

In questo modo limiteranno i guadagni del duca e di Leocadia, aumentando i loro.

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