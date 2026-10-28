Scopriamo cosa succederà giovedì 29 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 29 ottobre, Enora spiega a Manuel la sua idea di permettere la fabbricazione del motore ad altre aziende, concedendolo in licenza visto che non hanno un contratto di esclusiva che li lega a don Luis.
In questo modo limiteranno i guadagni del duca e di Leocadia, aumentando i loro.