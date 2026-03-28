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La promessa

ANTICIPAZIONI28 marzo 2026

La Promessa, le anticipazioni del 29 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 29 marzo su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Alicia Moruno (Eugenia) in una scena de La PromessaAlicia Moruno (Eugenia) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà domenica 29 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 29 marzo

Nella puntata di domenica 29 marzo, Lope e Curro riescono a incontrare Esmeralda, ma lasciano la gioielleria con informazioni criptiche e l'accordo di acquistare uno smeraldo per 3000 pesetas, soldi che non sanno bene come procurarsi, anche perché non vogliono più coinvolgere Vera e Angela.

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