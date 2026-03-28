Alicia Moruno (Eugenia) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà domenica 29 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 29 marzo

Nella puntata di domenica 29 marzo, Lope e Curro riescono a incontrare Esmeralda, ma lasciano la gioielleria con informazioni criptiche e l'accordo di acquistare uno smeraldo per 3000 pesetas, soldi che non sanno bene come procurarsi, anche perché non vogliono più coinvolgere Vera e Angela.

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