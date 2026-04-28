Scopriamo cosa succederà mercoledì 29 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 29 aprile, Candela, Simona e Teresa vengono a sapere che l'intenzione di Samuel è quella di riabilitare Petra il prima possibile.
Pia tenta di dissuadere Romulo dal lasciare la tenuta. Tra Angela e Leocadia la situazione peggiora sempre di più.
Lisandro annuncia il conferimento del titolo nobiliare a Catalina e Adriano ,ma quest'ultimo teme di non esserne all'altezza.
Martina riprende Jacobo per la sua invidia nei confronti di Adriano.