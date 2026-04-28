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La promessa

ANTICIPAZIONI28 aprile 2026

La Promessa, le anticipazioni del 29 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 29 aprile su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Manuel Regueiro (Alonso Lujan) e Carmen Asecas (Catalina Lujan) in una scena de La Promessa.
Manuel Regueiro (Alonso Lujan) e Carmen Asecas (Catalina Lujan) in una scena de La Promessa.

Scopriamo cosa succederà mercoledì 29 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 29 aprile

Nella puntata di mercoledì 29 aprile, Candela, Simona e Teresa vengono a sapere che l'intenzione di Samuel è quella di riabilitare Petra il prima possibile.

Pia tenta di dissuadere Romulo dal lasciare la tenuta. Tra Angela e Leocadia la situazione peggiora sempre di più.

Lisandro annuncia il conferimento del titolo nobiliare a Catalina e Adriano ,ma quest'ultimo teme di non esserne all'altezza.

Martina riprende Jacobo per la sua invidia nei confronti di Adriano.

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