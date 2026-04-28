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Forbidden Fruit

SERIE TV28 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 29 aprile

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 29 aprile su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Nesrin Cavadzade (Sahika Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Nesrin Cavadzade (Sahika Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3.

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 29 dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 29 aprile

Halit comunica a Yildiz di dover partire per lavoro, provocando in lei una forte gelosia. In realtà, l'uomo nasconde la relazione con Leyla.

Nel frattempo, Sahika organizza una cena per chiarire la situazione tra i ragazzi.

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