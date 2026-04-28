La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 29 dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Halit comunica a Yildiz di dover partire per lavoro, provocando in lei una forte gelosia. In realtà, l'uomo nasconde la relazione con Leyla.
Nel frattempo, Sahika organizza una cena per chiarire la situazione tra i ragazzi.