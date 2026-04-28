Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La forza di una donna

SERIE TV28 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 29 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda mercoledì 29 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Seray Kaya (Sirin). Ali Kubra Suzgun (Nisan) in una scena di La forza di una donna
Seray Kaya (Sirin). Ali Kubra Suzgun (Nisan) in una scena di La forza di una donna

Nella nuova puntata di mercoledì 29 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Ceyda è molto gelosa.

La forza di una donna 3: cosa succede il 29 aprile

I bambini sono ancora sotto shock e chiedono ad Arif di restare a dormire a casa loro.

La mattina dopo, Bahar è ancora scossa e confessa ad Arif che non avrebbe sopportato l'idea di perderlo.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video