Nella nuova puntata di mercoledì 29 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Ceyda è molto gelosa.

La forza di una donna 3: cosa succede il 29 aprile

I bambini sono ancora sotto shock e chiedono ad Arif di restare a dormire a casa loro.

La mattina dopo, Bahar è ancora scossa e confessa ad Arif che non avrebbe sopportato l'idea di perderlo.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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