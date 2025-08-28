Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di venerdì 29 agosto, Curro ha un nuovo confronto con Lorenzo.

La Promessa, le anticipazioni del 29 agosto

Alonso chiede a Catalina e Manuel di aiutarlo a decidere se accettare o meno l'accordo con il duca de Carril. Cruz paga Gloria, dicendole che non avrà più bisogno di lei perché Jana non tornerà mai più alla Promessa. Curro ha un nuovo, duro confronto con Lorenzo. Cruz dice a Petra di avere l'informazione che le aveva chiesto sulla moglie di don Ricardo.

