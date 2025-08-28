Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Forbidden Fruit
SERIE TV
28 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 29 agosto

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 29 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Condividi:
Halit in una scena di Forbidden Fruit

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 29 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 29 agosto

Grazie a un amico di vecchia data, Kemal trova lavoro a Yildiz come hostess di sala in un ristorante. Halit non prende affatto bene la notizia e il rapporto tra marito e moglie continua a incrinarsi.

Intanto, Ender è sempre più determinata a riconquistare l'ex marito e tenta di raggiungere il suo scopo facendolo ingelosire.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Appuntamenti di design: gli eventi imperdibili di settembre

Living

Appuntamenti di design: gli eventi imperdibili di settembre

Dalla Paris Design Week a Cersaie, passando per Londra, Venezia e Verona: ecco tutti gli appuntamenti da segnare in agenda per chi vive di architettura, creatività e innovazione

Dalla Paris Design Week a Cersaie, passando per Londra, Venezia e Verona: ecco tutti gli appuntamenti da segnare in agenda per chi vive di architettura, creatività e innovazione

Innocence, le anticipazioni del 31 agosto

SERIE TV

Innocence, le anticipazioni del 31 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Innocence, la nuova serie in onda domenica 31 agosto su Canale 5

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Innocence, la nuova serie in onda domenica 31 agosto su Canale 5

La Promessa, le anticipazioni del 31 agosto

ANTICIPAZIONI

La Promessa, le anticipazioni del 31 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola

Tradimento in prima serata, il riassunto del 29 agosto

SERIE TV

Tradimento in prima serata, il riassunto del 29 agosto

I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 29 agosto

I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 29 agosto

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity