Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 29 agosto
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 29 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 29 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 29 agosto
Grazie a un amico di vecchia data, Kemal trova lavoro a Yildiz come hostess di sala in un ristorante. Halit non prende affatto bene la notizia e il rapporto tra marito e moglie continua a incrinarsi.
Intanto, Ender è sempre più determinata a riconquistare l'ex marito e tenta di raggiungere il suo scopo facendolo ingelosire.
