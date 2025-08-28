La forza di una donna, le anticipazioni del 29 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda venerdì 29 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di venerdì 29 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice riceve una telefonata.
La forza di una donna: cosa succede il 29 agosto
Sirin decide di portare i genitori al cimitero per far vedere loro le tombe di Bahar e dei sui figli per dimostrare che non sta mentendo. Enver pretende che la figlia lo faccia incontrare con Sarp e le dice che, altrimenti, andrà alla polizia e dirà che l'uomo è vivo. Per Bahar, Yeliz, Ceyda, Musa, Arif ed Enver si prospetta una serata diversa dal solito. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
