La Promessa, le anticipazioni del 28 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 28 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà domenica 28 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 28 settembre, la sfortuna di Jana e Manuel durante la loro luna di miele prende una svolta radicale quando incontrano un vecchio gentile ma misterioso.
