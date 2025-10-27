Catalogo
ANTICIPAZIONI27 ottobre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 28 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 28 ottobre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Marta Costa (Angela) e Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La PromessaMarta Costa (Angela) e Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà martedì 28 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di martedì 28 ottobre, la famiglia discute su cosa fare per uscire dalla crisi. Il marchese vuole vendere il cinquanta per cento dei terreni, mentre Catalina intende raddoppiare le coltivazioni. Non trovando un accordo, Alonso prende posizione con fermezza. Lorenzo accetta di tentare di combinare il matrimonio di Curro con la figlia del duca de Castroviejo e questo lo costringe a partire da La Promessa per un periodo di tempo.

