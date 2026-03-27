Scopriamo cosa succederà sabato 28 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 28 marzo, Lope e Curro tornano alla gioielleria e vivono un momento inaspettato: l'incontro con Esmeralda, che riconosce subito Curro, lasciando presagire la rivelazione di un segreto del passato.
Infine, Tono torna inaspettatamente a palazzo per provare la sua innocenza a Manuel.