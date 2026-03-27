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La promessa

ANTICIPAZIONI27 marzo 2026

La Promessa, le anticipazioni del 28 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 28 marzo su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Manuel Regueiro (Alonso Lujan) e Alicia Moruno (Eugenia) in una scena de La PromessaManuel Regueiro (Alonso Lujan) e Alicia Moruno (Eugenia) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 28 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 28 marzo

Nella puntata di sabato 28 marzo, Lope e Curro tornano alla gioielleria e vivono un momento inaspettato: l'incontro con Esmeralda, che riconosce subito Curro, lasciando presagire la rivelazione di un segreto del passato.

Infine, Tono torna inaspettatamente a palazzo per provare la sua innocenza a Manuel.

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