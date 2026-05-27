Scopriamo cosa succederà giovedì 28 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 28 maggio, Lope approfitta del fatto che Federico non vuole avere a che fare con figure militari, per sfuggire insieme a lui all'incontro con il capitano del la Mata a casa del duca de Carril.
Ricardo e Pia convincono Cristobal a riassumere Santos.
Jacobo convince Martina ad avere un incontro privato con il barone de Valladeres, visto che Catalina e Adriano non hanno trovato un accordo con lui.
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