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La promessa

ANTICIPAZIONI27 maggio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 28 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 28 maggio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà giovedì 28 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 28 maggio

Amparo Pinero (Martina) in una scena di La Promessa
Amparo Pinero (Martina) in una scena di La Promessa

Nella puntata di giovedì 28 maggio, Lope approfitta del fatto che Federico non vuole avere a che fare con figure militari, per sfuggire insieme a lui all'incontro con il capitano del la Mata a casa del duca de Carril.

Ricardo e Pia convincono Cristobal a riassumere Santos.

Jacobo convince Martina ad avere un incontro privato con il barone de Valladeres, visto che Catalina e Adriano non hanno trovato un accordo con lui.

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