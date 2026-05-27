Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV27 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 28 maggio

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 28 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 28 maggio dalle 14:20 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 28 maggio

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 3
Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 3

Erim confessa a Ender che ha venduto la sua chitarra per aiutare economicamente suo padre.

Nel frattempo, Ender deve andare a Tuzla ma la sua moto non parte, così accetta l'aiuto di Sahika che le offre un passaggio. Durante il tragitto, però, non tutto procede secondo i piani.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche

Video