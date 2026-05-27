La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 28 maggio dalle 14:20 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Erim confessa a Ender che ha venduto la sua chitarra per aiutare economicamente suo padre.
Nel frattempo, Ender deve andare a Tuzla ma la sua moto non parte, così accetta l'aiuto di Sahika che le offre un passaggio. Durante il tragitto, però, non tutto procede secondo i piani.
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