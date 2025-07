Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 28 luglio su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Jana, interpretata da Ana Garcés, in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alla vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di lunedì 28 luglio, Martina scopre i tormenti di Petra causati dai trascorsi con il conte de Ayala. Le due scoprono di avere dunque un nemico in comune e decidono di allearsi e allontanarlo una volta per sempre dalla tenuta.

La Promessa, le anticipazioni del 28 luglio

La servitù è impegnata nella ricerca del crocifisso scomparso. Maria è l'unica ad aver visto padre Samuel sottrarre l'oggetto, ma preferisce non raccontare l'accaduto a Ricardo. Jana prova a metabolizzare il trasferimento al piano nobile, contando sul supporto di Maria e Teresa. Prima di sedersi a tavola con i marchesi, però, ha bisogno di tempo.

