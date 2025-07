La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 29 luglio dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit, le anticipazioni del 29 luglio

È il compleanno di Lila e la famiglia al completo si riunisce per una grande festa. Nonostante l'atmosfera gioiosa, la tensione tra gli invitati è altissima: le ex mogli di Halit non perdono occasione per lanciarsi battutine e criticare l'ultima arrivata, Yildiz.

Anche Zeynep è presente, venuta a sostenere la sorella.

