Forbidden Fruit, la puntata del 28 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit, andata in onda il 28 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) è andata in onda lunedì 28 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit, la trama della puntata del 28 luglio

Yildiz cambia look, taglio e colore dei capelli e comincia una nuova vita.

Ender per il momento si è trasferita nella villa di Halit per stare vicina a suo figlio Erim e non perde occasione di umiliare e mettere Yildiz in difficoltà. Halit è costretto a parlarle e le comanda di lasciar stare sua moglie.

Ender acconsente ma, in realtà, comincia a usare strategie più sottili e meno palesi. Ad esempio, rovina una serata romantica tra Yildiz e Halit, chiamando e chiedendo di comprare il medicinale di Erim che sembra terminato, ma che, invece, Ender ha buttato via appositamente.

Nel frattempo, Zeynep è molto triste e non riesce più a stare in ufficio con Alihan; cerca quindi di farsi licenziare in ogni modo, ma lui non si lascia convincere.

Cem apprezza molto il lavoro di Zeynep.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE