Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 29 luglio su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Carmen Asecas (Catalina Luján) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di martedì 29 luglio, l'idea di Manuel di far indossare a Jana gli abiti di Leonor, provoca l'ira di Cruz, che interviene per prendersi cura del guardaroba della ragazza.

La Promessa, le anticipazioni del 29 luglio

L'intenzione di Lorenzo è che Curro accetti la proposta di José Juan, di sposare Julia, per cui cerca di ricattarlo moralmente al punto da spingere il figlio al limite.

La situazione tra i Marchesi e i Duchi de Los Infantes si fa più difficile, ma Cruz non sembra intenzionata a cedere tanto da voler partecipare a una festa per dimostrare che il suo rapporto con Alonso è indenne, nonostante le voci diffuse dai Duchi su un rapporto sentimentale di Alonso con Maria Antonia.

