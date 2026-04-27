Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La promessa

ANTICIPAZIONI27 aprile 2026

La Promessa, le anticipazioni del 28 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 28 aprile su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Xavi Lock (Curro de la Mata) in una scena di La Promessa
Xavi Lock (Curro de la Mata) in una scena di La Promessa

Scopriamo cosa succederà martedì 28 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 28 aprile

Nella puntata di martedì 28 aprile, Candela, Simona e Teresa scoprono che Samuel si è davvero denunciato per aiutare Petra a essere riabilitata.

Alla Promessa, Pia cerca di fermare Romulo, deciso a partire, mentre esplode lo scontro tra Angela e Leocadia.

Intanto Adriano e Catalina ricevono un titolo, ma lui si sente inadeguato e pensa di rinunciare.

Curro contatta Esmeralda, aprendo a nuovi sviluppi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video