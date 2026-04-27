Scopriamo cosa succederà martedì 28 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 28 aprile, Candela, Simona e Teresa scoprono che Samuel si è davvero denunciato per aiutare Petra a essere riabilitata.
Alla Promessa, Pia cerca di fermare Romulo, deciso a partire, mentre esplode lo scontro tra Angela e Leocadia.
Intanto Adriano e Catalina ricevono un titolo, ma lui si sente inadeguato e pensa di rinunciare.
Curro contatta Esmeralda, aprendo a nuovi sviluppi.