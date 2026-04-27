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Forbidden Fruit

SERIE TV27 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 28 aprile

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 28 aprile su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Sevval Sam (Ender Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Sevval Sam (Ender Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3.

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 28 aprile dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 28 aprile

Sahika vuole aiutare Yigit per riavvicinarsi alla famiglia di Lila. Inizialmente Sahika chiede a Zerrin di dare una seconda possibilità a suo nipote.

Durante una conversazione con Zehra, Zerrin le dice che probabilmente Halit e Leyla hanno una relazione.

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