Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 maggio durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
La crisi finanziaria di Halit mette seriamente a rischio la stabilità della sua famiglia. Intanto, Leyla, sempre più logorata dalla gelosia per il compleanno di Yildiz, lascia crescere il suo desiderio di rivalsa.
Halit si scontra di nuovo con Yildiz, perdendo il controllo. La tensione aumenta quando Leyla annuncia di voler chiudere la loro storia. Ender e Kaya propongono a Yigit di trasferirsi in Svizzera per proseguire gli studi: lei accetta.
Ender decide di nascondere a Yildiz la relazione tra Halit e Leyla. Zerrin avverte Yildiz della possibilità che Halit abbia un'amante segreta.
Erim contatta telefonicamente suo padre e i due si chiariscono. Nel frattempo, Yildiz viene intervistata da Zeynep e racconta la sua "storia".
Nadir offre a Yildiz un lavoro e le chiede anche di sposarlo. Lila vuole fare una sorpresa a Yigit, ma in aeroporto lo vede con un'altra donna.