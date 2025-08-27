Mediaset Infinity logo
La promessa
La promessa
ANTICIPAZIONI
27 agosto 2025

La Promessa, le anticipazioni del 28 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 28 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Curro, Manuel e José in La Promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di giovedì 28 agosto, di Jana non c'è traccia.

La Promessa, le anticipazioni del 28 agosto

Di Jana non c'è ancora notizia. Curro litiga con Josè Juan per difendere Julia, ma Manuel interviene per separarli. Teresa, Vera e Marcelo raccontano la verità a Lope. Maria, invaghita di Samuel, lo segue fuori dalla Promessa. Candela, Simona e Romulo sono preoccupati per l'assenza di Jana. Manuel chiede aiuto a Teresa per cercare di capire dove può essere andata Jana. Cruz pensa che il mazzo di calle che ha ricevuto sia da parte di Leocadia.

