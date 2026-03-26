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La promessa

ANTICIPAZIONI26 marzo 2026

La Promessa, le anticipazioni del 27 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 27 marzo su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Daniel Schroder (Padre Samuel) in una scena de La PromessaDaniel Schroder (Padre Samuel) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà venerdì 27 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 27 marzo

Nella puntata di venerdì 27 marzo, María Fernández fatica a credere alla bontà di Donna Petra, mentre Padre Samuel affronta la cameriera per chiarire la situazione.

Nel frattempo, Romulo chiede perdono a tutti per il suo comportamento e decide che è giunto il momento di chiarirsi con Emilia.

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