Scopriamo cosa succederà venerdì 27 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 27 marzo, María Fernández fatica a credere alla bontà di Donna Petra, mentre Padre Samuel affronta la cameriera per chiarire la situazione.
Nel frattempo, Romulo chiede perdono a tutti per il suo comportamento e decide che è giunto il momento di chiarirsi con Emilia.