Sara Molina (Maria), Carmen Flores (Simona) e Arantxa Aranguren (Emilia) in una scena de La Promessa.

Scopriamo cosa succederà lunedì 27 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 27 aprile

Nella puntata di lunedì 27 aprile, María Fernández spinge Samuel a confessare ciò che le ha detto: è l'autore della lettera che ha portato alla sua scomunica.

Emilia accetta la decisione di Rómulo di lasciare La Promessa con lei. Tuttavia, il maggiordomo le chiede la massima discrezione possibile.

Dopo aver verificato che la custodia del braccialetto contenesse cianuro, Curro, Pía e Lope decidono come tornare alla gioielleria per indagare ulteriormente.



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