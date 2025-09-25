La Promessa, le anticipazioni del 26 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 26 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà venerdì 26 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
La Promessa, le anticipazioni del 26 settembre
Nella puntata di venerdì 26 settembre, Lope e Marcelo varcano la stanza segreta, un ambiente buio ed evidentemente trascurato da molto tempo. Intanto, Donna Pia confida a Santos una verità scomoda: fu sua madre, Ana, e non il padre, a lasciare la famiglia.
