Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 26 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

L'attore Manu Imizcoz (Santos) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà venerdì 26 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 26 settembre

Nella puntata di venerdì 26 settembre, Lope e Marcelo varcano la stanza segreta, un ambiente buio ed evidentemente trascurato da molto tempo. Intanto, Donna Pia confida a Santos una verità scomoda: fu sua madre, Ana, e non il padre, a lasciare la famiglia.

