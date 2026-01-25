Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
ANTICIPAZIONI25 gennaio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 26 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 26 gennaio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Malania Cruz (Ana) in una scena de La PromessaMalania Cruz (Ana) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà lunedì 26 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 26 gennaio

Nella puntata di lunedì 26 gennaio, i maggiordomi mettono in guardia Maria Fernandez sulla sua delicata situazione e lei da' per scontato che la licenzieranno da La Promessa.

Teresa cerca di far cambiare idea a Petra, senza successo. Lope inganna Antoñito, dicendogli che si trova nella casa parrocchiale. Vera accetta di aiutarlo a prendersi cura di lui.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video