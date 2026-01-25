Scopriamo cosa succederà lunedì 26 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 26 gennaio, i maggiordomi mettono in guardia Maria Fernandez sulla sua delicata situazione e lei da' per scontato che la licenzieranno da La Promessa.
Teresa cerca di far cambiare idea a Petra, senza successo. Lope inganna Antoñito, dicendogli che si trova nella casa parrocchiale. Vera accetta di aiutarlo a prendersi cura di lui.