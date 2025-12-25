Scopriamo cosa succederà venerdì 26 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 26 dicembre, i De Lujan sono in grossi i guai, ma Leocadia sembra voler risolvere la situazione e lascia La Promessa per qualche giorno, con l'intenzione di incontrare un suo contatto che possa aiutarli.
Manuel resta chiuso nella camera della sua defunta moglie e non riesce ad allontanare la tristezza, non è più in sé, tanto che maltratta Teresa, che cercava soltanto di essere d'aiuto.