ANTICIPAZIONI25 dicembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 26 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 26 dicembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Manuel Regueiro (Alonso) in una scena de La PromessaManuel Regueiro (Alonso) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà venerdì 26 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di venerdì 26 dicembre, i De Lujan sono in grossi i guai, ma Leocadia sembra voler risolvere la situazione e lascia La Promessa per qualche giorno, con l'intenzione di incontrare un suo contatto che possa aiutarli.

Manuel resta chiuso nella camera della sua defunta moglie e non riesce ad allontanare la tristezza, non è più in sé, tanto che maltratta Teresa, che cercava soltanto di essere d'aiuto.

