La Promessa, le anticipazioni del 25 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 25 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà giovedì 25 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 25 settembre, Lope e Marcelo entrano nella stanza segreta, visibilmente disabitata da anni e senza finestre. Donna Pia rivela a Santos che fu sua madre, Ana, e non il padre, ad abbandonare la famiglia.
