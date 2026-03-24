Javier Mora (Lisandro) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 25 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 25 marzo

Nella puntata di mercoledì 25 marzo, Angela trova un pretesto con Petra per far uscire Curro e Lope dalla Promessa. I due vanno alla gioielleria Llop sotto falso nome: Lope dice di chiamarsi Ramiro Pedralba, e Curro Amadeo Velarde. Il pretesto è quello di dover comprare un gioiello per la fidanzata del futuro marchese Velarde, ovvero Curro.

Intanto, alla Promessa arriva una visita inattesa il duca Lisandro De Carvajal y Fuentes.

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