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La promessa

ANTICIPAZIONI24 marzo 2026

La Promessa, le anticipazioni del 25 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 25 marzo su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Javier Mora (Lisandro) in una scena de La PromessaJavier Mora (Lisandro) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 25 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 25 marzo

Nella puntata di mercoledì 25 marzo, Angela trova un pretesto con Petra per far uscire Curro e Lope dalla Promessa. I due vanno alla gioielleria Llop sotto falso nome: Lope dice di chiamarsi Ramiro Pedralba, e Curro Amadeo Velarde. Il pretesto è quello di dover comprare un gioiello per la fidanzata del futuro marchese Velarde, ovvero Curro.

Intanto, alla Promessa arriva una visita inattesa il duca Lisandro De Carvajal y Fuentes.

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