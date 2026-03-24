Nella prima puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile da mercoledì 25 marzo in streaming su Mediaset Infinity, Haziran sta per cambiare vita.
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Haziran è una ragazza che vive a Istanbul, completamente assorbita dalla sua carriera e dal ritmo frenetico della città. Non concepisce un altro modo di vivere diverso dal proprio, ma quando la sua azienda la spinge ad andare su un'isola del mar Egeo per iniziare un nuovo progetto di lavoro, la sua vita cambierà radicalmente.