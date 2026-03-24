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Be my sunshine

SERIE TV24 marzo 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni della prima puntata del 25 marzo

Ecco cosa succederà nel primo episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da mercoledì 25 marzo su Mediaset Infinity
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Nella prima puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile da mercoledì 25 marzo in streaming su Mediaset Infinity, Haziran sta per cambiare vita.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 25 marzo

Ayca Aysin Turan (Haziran) protagonista di Be My SunshineAyca Aysin Turan (Haziran) protagonista di Be My Sunshine

Haziran è una ragazza che vive a Istanbul, completamente assorbita dalla sua carriera e dal ritmo frenetico della città. Non concepisce un altro modo di vivere diverso dal proprio, ma quando la sua azienda la spinge ad andare su un'isola del mar Egeo per iniziare un nuovo progetto di lavoro, la sua vita cambierà radicalmente.

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