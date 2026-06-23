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La promessa

ANTICIPAZIONI23 giugno 2026

La Promessa, le anticipazioni del 24 giugno

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 24 giugno su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà mercoledì 24 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 24 giugno

Enrique Fortun (Lopez ) in una scena de La Promessa
Enrique Fortun (Lopez ) in una scena de La Promessa

Nella puntata di mercoledì 24 giugno, la crisi di coppia tra Adriano e Catalina si aggrava.

Tono è felice del rapporto che sta costruendo con Enora e Manuel lo sostiene. Nel frattempo, Manuel riprende la trattativa con Leocadia per la sua impresa, ma continua ad avere dubbi sulla possibilità di cedere il suo 10% delle quote.

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