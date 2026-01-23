Catalogo
ANTICIPAZIONI23 gennaio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 24 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 24 gennaio su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Isabel Serrano (Leocadia) e Eva Martin (Cruz) in una scena de La PromessaIsabel Serrano (Leocadia) e Eva Martin (Cruz) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 24 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di sabato 24 gennaio, Curro dice a Lorenzo che l'incidente del dottor Gamarra forse è stato provocato da qualcuno.

Jacobo dice a Martina che sta trascurando l'organizzazione del matrimonio. Petra è ancora decisa a licenziare Maria. Romulo, con l'aiuto di Riccardo, fa di tutto per cercare di far restare Maria.

