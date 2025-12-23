Catalogo
ANTICIPAZIONI23 dicembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 24 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 24 dicembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Manuel Regueiro (Alonso Lujan) in una scena de La promessaManuel Regueiro (Alonso Lujan) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 24 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 24 dicembre

Nella puntata di mercoledì 24 dicembre, Curro nutre dei sospetti e mette alle strette il Dottor Gamarra per conoscere la sua opinione sulla morte di Jana, ma vengono interrotti.

Nel frattempo, Alonso, su consiglio di Don Romulo, parla con i suoi figli e con Martina riguardo alla lettera ricevuta dalla Casa Reale.

