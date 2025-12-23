Scopriamo cosa succederà mercoledì 24 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 24 dicembre, Curro nutre dei sospetti e mette alle strette il Dottor Gamarra per conoscere la sua opinione sulla morte di Jana, ma vengono interrotti.
Nel frattempo, Alonso, su consiglio di Don Romulo, parla con i suoi figli e con Martina riguardo alla lettera ricevuta dalla Casa Reale.