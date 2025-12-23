Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli), Kubra Suzgun (Nisan Cesmeli) e Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di mercoledì 24 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, l'incontro tra Arif e Sarp.

La forza di una donna 2: cosa succede il 24 dicembre

Appena tornato in libertà, Arif si reca a prendere Nisan e Doruk a scuola, ma Sarp ha avuto la stessa idea, e il loro incontro non è dei più cordiali.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

