SERIE TV23 dicembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 24 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda mercoledì 24 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli), Kubra Suzgun (Nisan Cesmeli) e Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli), Kubra Suzgun (Nisan Cesmeli) e Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di mercoledì 24 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, l'incontro tra Arif e Sarp.

La forza di una donna 2: cosa succede il 24 dicembre

Appena tornato in libertà, Arif si reca a prendere Nisan e Doruk a scuola, ma Sarp ha avuto la stessa idea, e il loro incontro non è dei più cordiali.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

