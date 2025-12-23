Catalogo
23 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 24 dicembre

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 24 dicembre dalle 14:10 su Canale 5.

Dopo essere stata salvata da Alihan, Zeynep fa ritorno a casa, dove Yildiz e Asuman la stanno attendendo con ansia.

Nonostante il trauma legato all'esperienza vissuta, Zeynep cerca di distrarsi il più possibile e ritorna subito alla vita di tutti i giorni. Lei ed Alihan vanno a vedere una casa in cui andare vivere insieme.

