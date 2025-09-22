Mediaset Infinity logo
La promessa
ANTICIPAZIONI
22 settembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 23 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 23 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Romulo Baeza (Joaquin Climent) e Cruz Ezquerdo (Eva Martin) in La Promessa

Scopriamo cosa succederà martedì 23 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 23 settembre

Nella puntata di martedì 23 settembre, Romulo si confida con Cruz e le spiega perché all'epoca non ha ucciso Leocadia. Manuel esorta Cruz di parlare con Catalina per convincerla a non andare via, ma lei non accetta.

