Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 23 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Scopriamo cosa succederà martedì 23 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 23 settembre

Nella puntata di martedì 23 settembre, Romulo si confida con Cruz e le spiega perché all'epoca non ha ucciso Leocadia. Manuel esorta Cruz di parlare con Catalina per convincerla a non andare via, ma lei non accetta.

