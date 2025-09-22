La Promessa, le anticipazioni del 23 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 23 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà martedì 23 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
La Promessa, le anticipazioni del 23 settembre
Nella puntata di martedì 23 settembre, Romulo si confida con Cruz e le spiega perché all'epoca non ha ucciso Leocadia. Manuel esorta Cruz di parlare con Catalina per convincerla a non andare via, ma lei non accetta.
