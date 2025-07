Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 23 luglio su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Cruz, interpretato da Eva Martin, in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alla vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di mercoledì 23 luglio, Romulo si appresta a lasciare definitivamente la Promessa, nonostante numerosi tentativi degli altri domestici a non lasciare il suo posto di lavoro. Ricardo si muove per scoprire la vera identità di padre Samuel e assicurarsi che si tratti di un prete.

La Promessa, le anticipazioni del 23 luglio

I marchesi attendono la risposta di Jana alla loro offerta di trasferirsi al piano nobile. Cruz porta avanti il suo piano, certa che la domestica cadrà nella sua trappola e arriverà alla rottura definitiva con Manuel. Jana parla con padre Samuel, il quale cerca di guidarla nella difficile scelta che dovrà prendere. Nel frattempo, anche Catalina e Pelayo sono messi alle strette da tutta la famiglia. I preparativi delle nozze sono in ritardo e le tensioni tra i due non sembrano placarsi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE