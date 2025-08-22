La Promessa, le anticipazioni del 23 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 23 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di sabato 23 agosto, Donna Petra punisce Maria.
La Promessa, le anticipazioni del 23 agosto
Cruz sprona Jana a compilare la lista degli invitati alla festa di fidanzamento ma lei teme che qualcosa vada storto malgrado sia stata preparata dall'istitutrice. Donna Petra commina a Maria un mese senza giorni di riposo, per punirla delle assenze ai turni non ritenendo valida la scusa della carità cristiana ai rifugiati. Catalina scende a tavola, ma gli uomini di famiglia vogliono rivalersi sul conte Pelayo.
