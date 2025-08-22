Mediaset Infinity logo
La promessa
La promessa
ANTICIPAZIONI
22 agosto 2025

La Promessa, le anticipazioni del 23 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 23 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

La Promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di sabato 23 agosto, Donna Petra punisce Maria.

La Promessa, le anticipazioni del 23 agosto

Cruz sprona Jana a compilare la lista degli invitati alla festa di fidanzamento ma lei teme che qualcosa vada storto malgrado sia stata preparata dall'istitutrice. Donna Petra commina a Maria un mese senza giorni di riposo, per punirla delle assenze ai turni non ritenendo valida la scusa della carità cristiana ai rifugiati. Catalina scende a tavola, ma gli uomini di famiglia vogliono rivalersi sul conte Pelayo.

