Mediaset Infinity logo
La promessa
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La promessa
ANTICIPAZIONI
21 settembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 22 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 22 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:
La Promessa, Santos
L'attore Manu Imizcoz, nei panni di Santos, in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà lunedì 22 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 22 settembre

Nella puntata di lunedì 22 settembre, Petra rivela a Santos che sua madre è viva. Santos si arrabbia e decide di affrontare il padre. Ricardo cerca di difendersi dicendo che l'ha fatto per proteggerlo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La foto di Sophia Loren alla festa di compleanno

Lo scatto

La foto di Sophia Loren alla festa di compleanno

L'attrice ha festeggiato il 91esimo compleanno circondata dall'amore della sua famiglia

L'attrice ha festeggiato il 91esimo compleanno circondata dall'amore della sua famiglia

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati

Ex coppia

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati

L'ex tronista e l'ex corteggiatrice annunciano sui social la fine della storia nata a Uomini e Donne

L'ex tronista e l'ex corteggiatrice annunciano sui social la fine della storia nata a Uomini e Donne

Made in Milano: i 10 luoghi che raccontano la moda, anche quando non c’è una sfilata

lifestyle

Made in Milano: i 10 luoghi che raccontano la moda, anche quando non c’è una sfilata

Milano è la capitale italiana della moda, ma non solo a settembre e febbraio. Il capoluogo lombardo è infatti ricco di luoghi che vivono e respirano anche lontano dai riflettori delle Fashion Week

Milano è la capitale italiana della moda, ma non solo a settembre e febbraio. Il capoluogo lombardo è infatti ricco di luoghi che vivono e respirano anche lontano dai riflettori delle Fashion Week

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 22 settembre

SERIE TV

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 22 settembre

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda lunedì 22 settembre su Canale 5

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda lunedì 22 settembre su Canale 5

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity