La Promessa, le anticipazioni del 22 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 22 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà lunedì 22 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 22 settembre, Petra rivela a Santos che sua madre è viva. Santos si arrabbia e decide di affrontare il padre. Ricardo cerca di difendersi dicendo che l'ha fatto per proteggerlo.
