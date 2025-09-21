La forza di una donna 2, le anticipazioni del 22 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda lunedì 22 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di lunedì 22 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice chiede a Sirin chiarimenti riguardo ai vestiti costosi e ai soldi trovati da Enver, e la ragazza rivela alla madre di avere un nuovo fidanzato che le acquista abiti e le regala denaro.
La forza di una donna 2: cosa succede il 22 settembre
Sarp è determinato a vedere Bahar a tutti i costi, ma una volta giunto in ospedale deve affrontare Ceyda. Gli uomini di Nazir si stanno avvicinando sempre di più alla casa dove vivono Sarp e Piril. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
L'attrice ha festeggiato il 91esimo compleanno circondata dall'amore della sua famiglia
L'ex tronista e l'ex corteggiatrice annunciano sui social la fine della storia nata a Uomini e Donne
Milano è la capitale italiana della moda, ma non solo a settembre e febbraio. Il capoluogo lombardo è infatti ricco di luoghi che vivono e respirano anche lontano dai riflettori delle Fashion Week
