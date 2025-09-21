Nella nuova puntata di lunedì 22 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice chiede a Sirin chiarimenti riguardo ai vestiti costosi e ai soldi trovati da Enver, e la ragazza rivela alla madre di avere un nuovo fidanzato che le acquista abiti e le regala denaro.

La forza di una donna 2: cosa succede il 22 settembre

Sarp è determinato a vedere Bahar a tutti i costi, ma una volta giunto in ospedale deve affrontare Ceyda. Gli uomini di Nazir si stanno avvicinando sempre di più alla casa dove vivono Sarp e Piril. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE