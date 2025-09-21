Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
SERIE TV
21 settembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 22 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda lunedì 22 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di lunedì 22 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice chiede a Sirin chiarimenti riguardo ai vestiti costosi e ai soldi trovati da Enver, e la ragazza rivela alla madre di avere un nuovo fidanzato che le acquista abiti e le regala denaro.

La forza di una donna 2: cosa succede il 22 settembre

Sarp è determinato a vedere Bahar a tutti i costi, ma una volta giunto in ospedale deve affrontare Ceyda. Gli uomini di Nazir si stanno avvicinando sempre di più alla casa dove vivono Sarp e Piril. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

