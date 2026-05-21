Scopriamo cosa succederà venerdì 22 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 22 maggio, Samuel continua a cercare spiegazioni per il comportamento di Petra e vuole convincerla a non raccontare la sua relazione con Maria.
La governante alla fine si decide a rivelare al prete il nome dell'uomo di cui si è innamorata in passato. Il piano stabilito da Lope per infiltrarsi nel palazzo dei duchi de Carril sembra andare come previsto, ma al suo arrivo il cuoco scopre che il duca non è in casa.
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