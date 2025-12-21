Catalogo
ANTICIPAZIONI21 dicembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 22 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 22 dicembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La PromessaArturo Sancho (Manuel) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà lunedì 22 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 22 dicembre

Nella puntata di lunedì 22 dicembre, Curro è convinto che Cruz sia responsabile della morte di Dolores e di Tomas, ma non è convinto che sia stata lei ad uccidere Jana.

Cruz chiede a Petra di dichiararsi colpevole dell'omicidio di Jana, ma Petra le dice di no e che la ritiene responsabile della morte di Feliciano.

