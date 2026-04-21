Scopriamo cosa succederà mercoledì 22 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 22 aprile

Nella puntata di mercoledì 22 aprile, Curro entra in conflitto con Lisandro e Alonso lo costringe a chiedergli scusa. Manuel vorrebbe aiutare Tono a ritrovare la moglie e a riappacificarsi con lei ma lui si oppone. Ricardo mostra a Romulo il bracciale trovato nella stanza da stiro.

Adriano ritorna alla Promessa. Curro dice a Manuel che Eugenia è stata seppellita senza funerale per ordine di Lisandro. Leocadia invita Catalina e Martina e dice loro che si è offesa per non essere stata consultata sul licenziamento di Petra, poi invita Alonso a difenderla.



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